Luka Jovic pode estar de saída do Real Madrid - Divulgação

Publicado 25/01/2022 15:02

Rio - Sem espaço no elenco do Real Madrid, o atacante Luka Jovic pode se transferir para a Inglaterra ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornal 'The Sun', o Arsenal está interessado no sérvio, mas também tem outros dois jogadores na mira: Isak, da Real Sociedad, e Vlahovic, da Fiorentina.

Contudo, dos três, quem tem mais possibilidade de acertar com o Arsenal é Jovic, já que Dusan Vlahovic tem pré-acordo com a Juventus. Com relação a Alexander Isak, o jornal relata que o clube considera 'praticamente impossível' fechar a negociação com o sueco.

A expectativa do Arsenal é fechar com Jovic por empréstimo até junho, com possibilidade de compra ao fim da cessão. Aos 24 anos, o atleta brilhou com as camisas de Benfica e Eintracht Frankfurt. Revelado pelo Estrela Vermelha, o atacante não tem recebido chances com Carlo Ancelloti.