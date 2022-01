Brazil's Neymar celebrates after scoring against Uruguay during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022, in Arena Amazonia, Manaus, Brazil, on October 14, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) - AFP

Publicado 25/01/2022 15:26

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da TV Band, afirmou nesta terça-feira que o atacante Neymar, camisa 10 do PSG, da França, e Seleção Brasileira, poderia ter sido eleito melhor do mundo, caso não fosse tão rejeitado. Além disso, o pentacampeão do mundo comparou o comportamento do atleta com a imprensa fora dos gramados.

"Às vezes as pessoas me perguntavam se eu jogava melhor ou pior que o Neymar ou que o Robinho…Eu vejo que são versões atualizadas do meio jeito de jogar. O Robinho foi melhor que eu e o Neymar foi melhor do que nós dois. Mas algumas tomadas de decisão do Neymar, como o famoso 'cai-cai', ficou guardado até na cabeça da molecada", afirmou comentarista Denílson.



"Esse tipo de imagem que o Neymar deixou em algum momento da carreira dele também prejudica, também afasta o relacionamento dele com a imprensa. Se ele não tivesse parte de rejeição do torcedor e da imprensa, ele já teria sido o melhor (jogador) do mundo", concluiu.