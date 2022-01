Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Publicado 25/01/2022 16:33

Rio - O apresentador Neto detonou a produção do documentário sobre o Neymar na plataforma de streamings Netflix, no programa "Os Donos da Bola", da TV Band nesta terça-feira. O ex-jogador dispara contra o atacante após afirmar que o atleta do PSG e Seleção "está gordo pra caramba".

"Fica com essa conversa mole. Jamais assistiria. Por sinal, está uma bolinha. Na França, os caras respeitam o monsieur Raí. Por sinal, ninguém gosta do Neymar na França", disparou o apresentador Neto.

"O Neymar está gordo pra caramba. Eu vi na Netflix, está parecendo eu. Está parecendo o João Gordo. Ele fez agora o negócio na Netflix e parece que ele virou o Coppola. A Netflix acha que está fazendo um filme do Pelé, do Rivellino", completou.



Nesta terça, Neymar anunciou o lançamento do documentário na Netflix e desejou que a produção apresentasse realmente quem é o jogador para o público. "Minha história toda, dentro e fora do campo, com muitos bastidores, depoimentos, gestão de carreira e muito mais. Ansioso é pouco", destacou.