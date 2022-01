Adriano Imperador - Reprodução

Publicado 25/01/2022 17:31

Rio - O ex-jogador Adriano Imperador se desculpou nesta terça-feira nas redes sociais após ser pego na blitz da Lei Seca, com habilitação suspensa no último domingo, e aproveitou para explicar sobre o ocorrido. Na ocasião, o ex-atacante do Flamengo se recusou fazer o teste do bafômetro.

"Oi, pessoal, bom dia! Todos já sabem, saiu na televisão, no jornal que eu fui pego na blitz. Eu estava sem habilitação realmente. Minha habilitação está suspensa. Nesse dia, infelizmente, meu motorista não pôde vir e eu resolvi sair. Aí, aconteceu isso tudo", disse Adriano Imperador nas redes sociais.



"Eu estou aqui para pedir desculpa pelo que houve, foi um erro meu realmente. Eu não poderia sair sem minha carteira de habilitação, mas, infelizmente, eu saí. Eu estou sempre com o motorista. Ano passado, fiquei um mês em São Paulo no fim do ano e estava com motorista. Voltei para o Rio e também estava com motorista", completou.