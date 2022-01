Casemiro e Vinícius Jr em ação pelo Real Madrid - Foto: Divulgação/Real Madrid

Publicado 25/01/2022 18:40

Rio - O volante Casemiro não mediu palavras ao falar sobre o desafio da Seleção Brasileira na contagem regressiva para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (25), a poucos dias do jogo com o Equador, o meio-campista falou sobre a perspectiva da equipe canarinha na reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo.



- Sem dúvida, é um ano muito importante para nós, em se tratando de Seleção e de Copa. O nível de exigência é o mais alto possível. Eu diria que estamos em uma crescente boa, encontrando uma equipe, mas mais importante é que estamos tendo nas últimas convocações, e até o Tite falou isso, é que está sendo muito difícil convocar. O nível de jogadores está alto, está sendo muito grande. É importante para a comissão e para nós, que estamos aqui há um bom tempo, para dar mais trabalho, mais ênfase. O nível desse ano está crescendo muito, sem dúvida que isso está sendo muito importante - e frisou:

- Claro que queremos chegar fortes na Copa, mas temos que pensar jogo a jogo. Não adianta pensar na Copa agora, temos que pensar no Equador, nosso foco é esse agora - concluiu.



O jogador ainda falou sobre o rendimento de Vinicius Júnior no Real Madrid. Aos seus olhos, o atacante tem o desafio de deslanchar em um setor que está concorrido na Seleção.



- É um período de adaptação, claro que hoje você fala em Vinicius no Real Madrid e ele está sendo muito importante. Esse ano eu já falei que ele teve essa mudança, não ter jogado bem e ter ganhado jogos para nós, mesmo não jogando bem. Isso é o fator mais importante do jogador, mesmo sem estar bem é importante para o jogo. Em se tratando de Real Madrid, ele está sendo excepcional, ainda mais eu que o vejo todos dias. É um privilégio jogar com ele. Vi crescendo no clube, chegou com dimensão muito grande, mas é normal o período de adaptação, de país, da liga, claro que é normal. Com a Seleção é outro estilo de jogo, outra adaptação, a concorrência é diferente, cada lugar é uma história. Quanto mais rápido ele se adaptar, melhor. Mas não podemos esquecer que ele tem 21 anos. O processo de aprendizado é esse. A crescente dele é muito boa - disse.



Em seguida, Casemiro projetou uma ascensão do atacante.



- O mister Tite tenta trazer o jogador, tenta trazer a função do jogador no clube para dentro da Seleção. Claro que com ajustes da comissão, do treinador, sempre tenta voltar o que ele faz nos seus clubes. Diria que a crescente do Vini na Seleção vai ser normal. Daqui a pouco ele vai ter mais sequência de jogos, adaptação de como a equipe joga. Foi assim no Real, vai ser assim aqui, porque ele é um grande jogador - declarou.



O Brasil, que já está classificado para o Mundial, encara o Equador nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), pelas Eliminatórias.