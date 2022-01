Bruno Guimarães ao lado de Lucas Paquetá - Damien LG/Lyon

Publicado 25/01/2022 18:20

Rio - Um dos principais nomes do Lyon na temporada, e titular absoluto do meio-campo dos Gones, o brasileiro Bruno Guimarães recebeu uma proposta do Newcastle, o novo rico do futebol inglês. Segundo a imprensa francesa, o clube francês ainda não aceitou, mas as chances de ocorrer o negócio são grandes.



A informação foi dada inicialmente pelo jornal "L'Équipe", que cita que a oferta do clube inglês é de 40 milhões de euros (R$ 247 milhões) para contar com o ex-atleta do Athletico. Ainda de acordo com o portal, os Magpies oferecem um salário mensal quatro vezes maior que o recebido atualmente (220 mil euros).



Bruno Guimarães chegou ao futebol francês no início de 2020, por 20 milhões de euros (R$ 93 milhões na cotação da época). Caso o negócio seja fechado, o Lyon repassará 20% do lucro da venda ao Athletico, por acordo feito na negociação que fez o jogador ir para os Gones.



O meio-campista de 24 anos atrai o interesse de outros clubes europeus, inclusive do Arsenal, concorrente do Newcastle na Premier League. Além dos Gunners, a Juventus também monitora o jogador, que está a serviço da Seleção Brasileira para as rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.



Um dos pilares do meio-campo do Lyon, Bruno Guimarães fez 25 jogos pelo clube francês na atual temporada, mas não balançou as redes nenhuma vez. A falta de gols, entretanto, é recompensada pelas seis assistências, números que fazem dele o principal garçom da equipe de Peter Bosz.