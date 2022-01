Família participa de Rali Cerapió com bebê de 11 meses - Foto: Diego Lopes / Divulgação

Publicado 25/01/2022 19:03

Rio - Diz o ditado que 'é de pequeno que se aprende'. E quando o assunto é participar de provas de off-road, uma família de Goiânia mostra que seguem essa máxima bem a sério. Integrantes da categoria Expedição do Rali Cerapió, os Marcório levam a bordo o pequeno José Pedro, de apenas 11 meses, e encaram um roteiro de 970 quilômetros, que passa pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

Nesta terça-feira (25), o evento faz a sua segunda etapa, que terá o percurso entre as cidades cearenses de Jijoca de Jericoacoara e Ubajara. "Ele simplesmente ama esse clima. Sempre gostou de sair de carro, de passear e ir à praia, então é ótimo ter ele aqui e fazer o Cerapió junto com toda família. Parece difícil ter um bebê no carro, mas é super tranquilo. Ele curte bastante", garantiu Arêda Marcório, navegadora off-road e mãe de José Pedro.



Na categoria expedição, os participantes percorrem os seis dias de trajeto do rali, mas sem competir. Sentado ao volante, Bruno de Paula, pai do pequeno tripulante, conta que o plano inicial da família era estrear no evento apenas acompanhando Arêda e a irmã Arethusa na competição nordestina, porém, o plano mudou, em prol de toda a família.

"É a nossa primeira vez nesta prova e estamos empolgados. A ideia inicial era acompanha minha esposa na competição. Eu viria, com o nosso nenê somente para dar apoio e se reunir no fim do dia", disse o pai, enquanto José Pedro se divertia com as duas mãozinhas no volante.

Maior prova de rali de regularidade da América Latina, a 35ª edição do evento começou nesta segunda-feira (24), em Caucaia (CE) e terá sua linha de chegada, sexta-feira (28), em Barreirinhas (MA).