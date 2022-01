Douglas Costa - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Douglas CostaLucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 25/01/2022 19:44

Rio - O meia-atacante Douglas Costa acertou com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos nesta terça-feira. Recentemente, o jogador de 31 anos tinha sido especulado no Flamengo antes de rescindir o contrato com o Grêmio na última segunda-feira, mas sem avançar nas tratativas. A informação é do portal "GaúchaZH".

De acordo com o portal "GE", os detalhes do contrato estão sendo negociados para o jogador poder viajar aos Estados Unidos e assinar o vínculo com clube americano. Por outro lado, o Grêmio ainda não anunciou oficialmente o desligamento do atleta.

O acordo para rescindir com o Grêmio foi negociado na última sexta-feira, com a diretoria gaúcha explicando para Douglas Costa que não iriam conseguir honrar com os compromissos da última temporada após ser rebaixado para a Série B e ter uma queda de receitas. O atleta e a cúpula tricolor entraram em acordo e concordaram com a rescisão.