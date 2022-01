Ex-jogador do Vasco é anunciado por clube da Espanha por cinco anos

Caio Lopes se despediu do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/01/2022 20:48

Rio - Após acertar sua saída do Vasco, o volante Caio Lopes foi anunciado nesta terça-feira pelo Leganés, da Espanha. O jogador de 21 anos assinou contrato de cinco anos e será integrado ao time B do clube, que disputa a terceira divisão nacional. A equipe principal atualmente está na segunda divisão.



Caio Lopes é anunciado no Leganés, da Espanha Foto: Divulgação/Leganés

O jogador tinha vínculo com o Cruz-Maltino até o fim da última temporada, mas as partes não chegaram a um acordo pela renovação. Formado na base do clube carioca, o meio-campista fez 22 partidas pela equipe de São Januário e marcou somente um gol.



- Muito feliz com o início dessa nova jornada na minha carreira. Estou muito motivado para continuar evoluindo e conquistar meu espaço. Agradeço pelo carinho dos que torcem por mim e a todos do Leganés pela oportunidade. Seguimos juntos - disse Caio Lopes nas redes sociais.



Antes de acertar com a equipe espanhola, o jogador se despediu do Vasco e agradeceu pelo período que passou na equipe.