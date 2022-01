Everton Cebolinha - Foto: Divulgação/Benfica

Publicado 25/01/2022 21:40

Rio - O Benfica está classificado para a final da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira, a equipe de Lisboa encarou o Boavista no Estádio Municipal de Leiria, pela semifinal do torneio, e os Encarnados venceram nos pênaltis por 3 a 2 depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.



Escolhido por Nélson Veríssimo para começar o jogo como titular, o brasileiro Everton Cebolinha abriu o marcador aos 15 minutos. Depois de lançamento da defesa, o camisa 7 foi mais esperto que a marcação e bateu na saída do goleiro para marcar. No segundo tempo, de pênalti, Gustavo Sauer empatou.

O empate permaneceu no placar até o fim, e a partida foi para os pênaltis. Na decisão, Grimaldo, Meïté e Weigl marcaram para o Benfica, enquanto Rodrigo Abascal e Hamache fizeram para o Boavista. Pizzi e Vertonghen perderam para os Encarnados, e Seba Pérez, Petar Musa e De Santis erraram para as Panteras.

Na final da Taça da Liga de Portugal, o Benfica vai enfrentar o vencedor do jogo entre Sporting e Santa Clara, que fazem a outra semifinal nesta quarta-feira. A decisão será também no Estádio Municipal de Leiria, no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília).