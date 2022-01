Novak Djokovic iniciará a temporada 2022 - AFP

Publicado 26/01/2022 11:33

Depois de ter a sua entrada barrada na Austrália para a disputa do Aberto da Austrália, por não ter se vacinado contra a covid-19, o sérvio Novak Djokovic enfim iniciará a sua temporada 2022 no ATP 500 de Dubai. A lista oficial de inscritos foi divulgada pela ATP e não há informações de que os Emirados Árabes Unidos exijam vacinação completa para estrangeiros não-residentes.

Esta será a 12.ª presença de Djokovic no torneio dos Emirados Árabes Unidos, onde ele já conquistou o título por cinco vezes - a mais recente delas em 2020, pouco antes da paralisação do circuito profissional pela pandemia do novo coronavírus.



O torneio terá início no dia 21 de fevereiro, mas não poderá ajudar o sérvio a somar pontos no ranking, já que o resultado de 2020 continua em sua lista de 14 torneios disputados.



Além dele, estão inscritos mais três Top 10 do momento: o russo Andrey Rublev, o canadense Felix Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner. Outros nomes fortes são o polonês Hubert Hurkacz, o canadense Denis Shapovalov, o russo Aslan Karatsev, o espanhol Roberto Bautista Agut e o francês Gael Monfils, que atualmente ocupam postos entre os 20 primeiros.



A novidade da lista pode ser o croata Borna Coric, que está afastado do circuito profissional desde março do ano passado devido a contusão no ombro direito.