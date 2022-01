Zagueiro Oliveira interessa ao Vasco - Foto: Héber Gomes/Atlético-GO

Publicado 26/01/2022 12:45

O Cruzeiro abriu negociações com o Atlético-GO para ter no seu elenco o zagueiro Oliveira, de 25 anos. O defensor viria por empréstimo para a Raposa até o fim do ano. Oliveira tem contrato com o Dragão até o fim de 2022, mas já não quer ficar na equipe goiana. A informação foi veiculada pela Rádio Sagres e confirmada pelo L!.



As conversas entre mineiros e goianos já estão acontecendo há alguns dias e os clubes devem chegar a um acordo. Sendo assim, o Atlético-GO deve prorrogar o contrato do jogador para ser liberado ao clube celeste.

Oliveira não era o titular do time goiano em 2021, mas foi muito acionado. Ele disputou 31 jogos. O zagueiro também pode atuar como volante. O Cruzeiro deve superar os interesses de Vasco e Botafogo, que sondaram o atleta.



A comissão técnica de Paulo Pezzolano e o departamento de análises da Raposa aprovaram o nome do zagueiro de 1,87m. se fechar negócio, Oliveira será o quarto reforço para a zaga cruzeirense.



Até agora, vieram Mateus Oliveira, Maicon e Sidnei para a posição. O elenco ainda conta com Eduardo Brock, que tem contrato até maio.