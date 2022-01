Vinicius Jr. no treino da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/01/2022 15:23

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira usará os jogos de 2022 como preparação para o torneio que acontece a partir de novembro. E o primeiro teste de Tite para observar opções de formações e jogadores será nas Eliminatórias contra o Equador, nesta quinta-feira às 18h, em Quito.



Sem Neymar, machucado, Fabinho e Paquetá, suspensos, a Seleção terá Vinicius Jr como principal nome no ataque e o provável retorno de Phillipe Coutinho, que não joga com a amarelinha desde 2020. Nome querido pelo treinador e criticado por estar convocado pelo momento pelo qual vive, o meia terá a oportunidade de mostrar que tem chances de estar na lista de final para a Copa do Mundo.



Trabalhando com cerca de 50 nomes até a lista final, Tite terá mais quatro compromissos pelas Eliminatórias e gostaria de fazer pelo menos mais quatro amistosos preparatórios até a Copa, de preferência contra adversários europeus, para ter ideia de como está o nível da Seleção. Enquanto não consegue, terá de se contentar com a preparação contra os sul-americanos.



"Sem dúvida, é um ano muito importante para nós, em se tratando de Seleção e de Copa. O nível de exigência é o mais alto possível. Eu diria que estamos em uma crescente boa, encontrando uma equipe, mas o mais importante é que está sendo muito difícil convocar. O nível de jogadores está alto. É importante para a comissão e para nós, para dar mais trabalho, mais ênfase. Claro que queremos chegar fortes na Copa, mas temos que pensar jogo a jogo", afirmou Casemiro.



A Seleção deve ir a campo contra o Equador com: Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho; Vinicius Jr, Raphinha e Matheus Cunha.