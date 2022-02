Marco Asensio lamenta eliminação do Real Madrid na Copa do Rei - Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Publicado 03/02/2022 19:51

Rio - O Athletic Bilbao está classificado para as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira, a equipe do País Basco recebeu o Real Madrid no Estádio San Mamés e o time de Marcelino García Toral venceu os Blancos por 1 a 0, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. Álex Berenguer foi quem balançou as redes.

PRESSÃO BASCA

O primeiro tempo foi de grande pressão do Athletic Bilbao no San Manés. Os donos da casa dominaram o Real Madrid e assustaram principalmente com Muniain e Dani García. O segundo, inclusive, obrigou o goleiro Courtois a fazer excelente defesa em chute de fora da área.

POR POUCO

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado e o Real Madrid quase abriu o marcador com o brasileiro Casemiro. O camisa 14 recebeu passe dentro da área e bateu na saída do goleiro Julen Agirrezabala. O arqueiro, porém, fez boa defesa para evitar.



NO APAGAR DAS LUZES

Quando o empate parecia definido e prorrogação se aproximava, o Athletic Bilbao foi letal para conseguir a classificação. Vesga recuperou bola no campo de ataque em passe errado de Casemiro e tocou para Berenguer. Dentro da área, o camisa 7 limpou a marcação e bateu no canto para definir a vaga.





SEQUÊNCIA

Nas semifinais, o Athletic Bilbao pode enfrentar Rayo Vallecano, Valencia ou Real Betis, que já se classificaram. O sorteio acontece nesta sexta-feira, na Federação Espanhola de Futebol. O jogo de ida acontece já na próxima semana, enquanto a será volta no início de março.