Jair Ventura comandou o Juventude por 16 jogos - Fernando Alves/E.C Juventude

Publicado 11/02/2022 13:40

Depois de Sylvinho, do Corinthians, mais um clube da Série A demitiu seu treinador no início da temporada de 2022. O Juventude anunciou a saída de Jair Ventura, ex-Botafogo, na manhã desta sexta-feira, após novo tropeço no Campeonato Gaúcho.

Em cinco rodadas, o Juventude ainda não venceu e amarga a vice-lanterna da competição. Na quinta-feira, o clube empatou com o Ypiranga em casa. Além de Jair Ventura, o auxiliar-técnico Émerson Ávila e o analista de desempenho Antônio Macedo também foram demitidos.



Pesou contra o treinador a pressão da torcida, que vaiou muito a equipe com o empate em 0 a 0. Jair Ventura deixa o Juventude após apenas 16 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, com 41,6% de aproveitamento. Ele assumiu a equipe em outubro, com a missão de fugir do rebaixamento, o que conseguiu.