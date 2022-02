Rede Globo - Reprodução

Publicado 14/02/2022 16:43

Rio - O futebol feminino continua colecionando bons números e conquistando mais audiência. A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Grêmio, que garantiu o inédito título da Supercopa Feminina ao time paulista, fez a audiência da TV Globo em São Paulo crescer +38% no horário.

A transmissão da partida garantiu 11 pontos à Globo, três pontos acima da média da faixa nos quatro domingos anteriores, a maior audiência da faixa num domingo desde agosto de 2021. As meninas voltam a campo nesta quarta-feira, dia 16, com a seleção brasileira no Torneio Internacional da França.

O sportv exibe todas as partidas da competição, começando com o duelo diante das holandesas, às 14h, com a narração de Renata Silveira e os comentários de Pedrinho, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira, na ‘Central do Apito’.

No Rio de Janeiro, a emissora registrou 8 pontos e 23% de participação. Mesmo não envolvendo times cariocas, a Supercopa Feminina foi líder com o dobro de audiência das 2ªs colocadas no horário (Record e SBT: 4 pts). Ficou 1 ponto abaixo da faixa dos 4 domingos anteriores.