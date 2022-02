Homem foi expulso de arquibancada - Volmer Perez/Grêmio Esportivo Brasil - GEB

Publicado 14/02/2022 16:13

Rio - Um homem gerou confusão, foi agredido e precisou ser retirado da arquibancada do estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, por expor duas tatuagens de conteúdos neonazistas nas costas enquanto torcida para o Brasil de Pelotas que ficou no empate com o Novo Hamburgo neste domingo pelo Campeonato Gaúcho.

Ontem, um homem foi um expulso da arquibancada pela torcida do Brasil de Pelotas após exibir suas tatuagens neonazistas (Mein Kampf e Cruz de Ferro). pic.twitter.com/f92HR7sTrK — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022



Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver que nas costas do homem, na altura do cóccix, a frase 'Mein Kampf' que é nome de um livro publicado por Adolf Hitler que era usado para difundir o Nazismo. Além disso, na altura do ombro esquerdo é possível ver a 'Cruz de Ferro', emblema usado pelos oficiais do regime nazistas.



"Ontem, um homem foi um expulso da arquibancada pela torcida do Brasil de Pelotas após exibir suas tatuagens neonazistas (Mein Kampf e Cruz de Ferro). Infelizmente, a extrema-direita deu amplitude e voz para grupos racistas, homofóbicos e antissemitas em nosso país. O Brasil de Pelotas é um clube que foi fundado pela classe operária e negra. Parabéns para a torcida Xavante, que honrou suas raízes! Com nazista não tem conversa", postou a vereadora Daiane Santos, com o vídeo.

O perfil do podcast 'XavaCast', da torcida do Brasil de Pelotas, compartilhou imagens do fotógrafo do clube que mostra a confusão e o homem sendo retirado da arquibancada.