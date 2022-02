Robson Bambu - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 14/02/2022 14:46

Rio - Acusado de estupro na última quarta-feira, Robson Bambu, zagueiro do Corinthians, prestou depoimento na 5ª Delegacia Seccional - Leste, no bairro do Tatuapé, em São Paulo à respeito de uma acusação de estupro. A informação é do site ‘Ge’.



De acordo com a matéria publicada pelo ‘Ge’, a versão do jogador não bate com a da denunciante e Bambu afirma que nem tocou na mulher que o acusa. Em seu depoimento, o zagueiro admitiu o consumo de bebidas alcoólicas, mas negou que os envolvidos no episódio (ele, seu amigo Pezinho e as mulheres) tenham ficado embriagados.

O episódio ocorreu na manhã do dia 03 de fevereiro, após o zagueiro, o amigo e as duas garotas terem ido em uma casa noturna no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. Robson Bambu afirma que chegou no local por volta das 01h, ficou em uma mesa reservada e que pagou a conta de todos que ali se sentaram. Após a balada, os quatro foram ao hotel em que o jogador estava hospedado, já que o jogador ainda procurava um imóvel desde que retornou ao Brasil após atuar no futebol francês.

Os depoimentos de Robson Bambu e o da mulher em questão combinam em relação ao que ocorreu no primeiro momento do hotel. Por volta das 06h30, o jogador foi para um quarto com a amiga da denunciante, enquanto o amigo do zagueiro foi para outro quarto com a mulher que o acusa. Ambos revelam que tiveram relações sexuais de forma consensual.



A partir daí, os depoimentos começam a se divergir. Bambu afirma que precisava ir com seu amigo Pezinho assinar o contrato de locação de um apartamento e, por isso, às 10h38 e 10h44, o jogador telefonou duas vezes para o amigo, que não o atendeu. Dessa forma, o zagueiro decidiu ir ao quarto onde Pezinho estava e ficou lá por dez minutos. Ele relatou à Polícia que, ao entrar no local, viu a garota coberta na cama e que parecia estar acordada, por estar se mexendo.

De acordo com o relato de Bambu, a garota ficou nervosa ao ser informada que eram 11h. Isto porque a mulher tinha sido contratada para um trabalho naquele dia por R$ 300 e se queixou se perderia o valor. Apesar disso, o jogador diz que só houve desentendimento entre eles no quarto onde Bambu estava com a amiga da denunciante, que ainda estava dormindo.

No quarto em que o jogador estava hospedado, a garota teria tentado acordar a amiga jogando água nela, mas Bambu a segurou. O zagueiro relatou que, em seguida, a mulher começou a acusá-lo de estupro. Bambu negou qualquer ato de violência sexual. O depoimento da mulher diz que ela estava dormindo e que acordou com o jogador deitado sobre ela, nu, tocando na vagina dela.

A denunciante ainda completa que o amigo de Bambu estava observando o ocorrido. A garota relata que empurrou o atleta e foi em direção ao quarto de sua amiga. Bambu relata que por meio de seu amigo Pezinho, trocou mensagens com a mulher e teria perguntado se poderia fazer algo para ajudar, já que a garota havia perdido o trabalho.

Segundo o jogador, a mulher o xingou e disse que se fosse para oferecer dinheiro, teria que ser um valor alto. O caso vai continuar em investigação pela Polícia Civil para melhor apuração, com relatos de testemunhas e coleta de provas. O Corinthians, clube de Robson Bambu, comunicou que ‘não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração’. O clube também reforçou que ‘não compactua com nenhum tipo de violência’.