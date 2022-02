AlphaTauri apresenta o modelo AT03 para a temporada 2022 de Fórmula 1 - Divulgação/AlphaTauri

Publicado 14/02/2022 15:10

Após um fim de semana de descanso, as apresentações das equipes para a temporada da Fórmula 1 retornaram. Nesta segunda-feira, foi a vez da AlphaTauri mostrar seu carro de 2022, com poucas mudanças na pintura e sem muita informação sobre o novo design, assim como as concorrentes.

take an up-close and personal look at our 2022 challenger, the AT03 pic.twitter.com/enDEjrqYyT — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

Filial da Red Bull, a Alpha Tauri apresentou o modelo AT03 em sua Fábrica em Faenza, na Itália. As cores são as mesmas de 2021, mas estão dispostas de forma diferente, com destaque branco nas asas dianteira e traseira e a maior parte do carro em azul.



Sexto lugar no Mundial de 2021, a Alpha Tauri espera melhorar ainda mais em seu terceiro ano com o novo nome. A dupla de pilotos é a mesma, com o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda.



Antes da equipe italiana, Haas, Red Bull, Aston Martin e McLaren já haviam apresentado seus carros. Nesta semana, será a vez de Williams (terça), Ferrari (quinta) e Mercedes (sexta). Faltarão apenas Alpine (dia 21) e Alfa Romeo (27).