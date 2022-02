Rafael Camargo foi vice-campeão do Campeonato Mundial de jiu-jitsu no ano passado, nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 17:25 | Atualizado 14/02/2022 17:39

Rio - Um sonho de infância, pode se tornar realidade? Ao menos se tornou para o jovem Rafael Camargo, de 18 anos. Rafael, morador do bairro do Leme, no Rio de Janeiro, pratica Jiu-Jitsu desde os nove anos de idade, e é apaixonado pelo esporte. Em 2021, o atleta esteve bem próximo de realizar um de seus maiores sonhos.

Disputando o World Jiu-Jitsu IBJJF Championship (Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu), na Califórnia, nos Estados Unidos, Rafael Camargo foi um dos representantes do Brasil. O atleta, que havia feito uma cirurgia poucos meses antes do torneio, foi um dos destaques da competição, chegando até a grande final. No entanto, foi derrotado para o Norte-Americano Jonah Aaron Gratt, e ficou com a medalha de prata.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, Rafael contou um pouco de sua carreira, sobre a grave lesão que sofreu em 2020, onde teve que ter sua cirurgia adiada por conta da pandemia, além da sua preparação para os próximos campeonatos que disputará.

Perguntado sobre sua entrada no mundo das artes marciais, o atleta revelou que quando começou a praticar lutas, na infância, ficou na dúvida entre o jiu-jitsu ou o judô, mas optou pela escolha do jiu-jitsu.

"Eu comecei aos 9 anos quando tive vontade de fazer uma luta. Um amigo meu fazia jiu-jitsu, e minha mãe me levou para experimentar. Na hora, gostei tanto do jiu-jitsu quanto do judô, e comecei a fazer os dois. No entanto, entrei apenas na intenção de praticar o esporte como um hobby. Porém fui treinando cada vez mais, cheguei a participar de competições de judô, onde ganhei algumas, e fui me interessando ainda mais em treinar e competir. Porém, tanto jiu-jitsu quando judô caminhavam lado a lado, e precisava escolher um. Me identifiquei mais com o jiu-jitsu, então escolhi essa modalidade, ao qual pratico até hoje, embora também seja faixa roxa de judô", contou o atleta.

Rafael ao lado de sua mãe, com uma medalha conquistada em um torneio de jiu-jitsu quando era criança Reprodução/Instagram

Rafael também revelou que pratica a modalidade na mesma academia que começou a sua carreira. São nove anos treinando constantemente com o mestre Ronaldo Meirelles na Academia Xmeir, em Copacabana, que representa o Carlson Gracie Team em campeonatos.

Perguntado sobre a sua grave lesão sofrida no final de 2020, o atleta fez revelações sobre a contusão, a cirurgia e os processos de recuperação que vieram em seguida.

"Em um campeonato que disputei em outubro de 2020, acabei me lesionando na primeira luta do torneio. Estava ganhando o duelo, e estiquei a perna para trás, para fazer uma defesa de queda, e acabei torcendo meu joelho. No início, achei que não era nada demais e que poderia voltar logo. No entanto, tive que fazer uma ressonância magnética, que detectou uma lesão no menísco medial do meu joelho direito, e que necessitaria de cirurgia", revelou Rafael, que completou:

"Na época, não possuía plano de saúde, então comecei a ir atrás em diversos hospitais do Rio de Janeiro, e, inclusive, cheguei a ir para Búzios (cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro), onde minha mãe mora, tentar encontrar algo lá também. No dia do meu aniversário, fiz uma consulta com um doutor, que disse que iria me dar de presente esta cirurgia. Porém, a operação estava marcada para o dia 14 de março. Um dia antes da data da cirurgia, foi decretado Lockdown, por conta da pandemia, e não pude fazer a operação, que só consegui operar, de fato, em outubro", contou o atleta.

Sobre a recuperação, Rafael revelou que foi um processo delicado, ainda mais pelo fato de querer disputar o Campeonato Mundial de 2021.

"Tive que ficar um mês e meio sem dobrar a perna, em casa, não estava nem autorizado a andar de muleta. Fiquei em casa por mto tempo, em uma situação bem chata. Em janeiro, fui autorizado a voltar a pisar no chão, e fazer fisioterapia para dobrar o joelho. Apenas em março fui liberado a retornar para os treinos, e voltei com foco total, tanto dentro quanto fora do tatame. Em maio, prometi para mim mesmo que iria para o Campeonato Mundial, e que seria o campeão", disse o lutador.

No dia 25 de novembro de 2021, Rafael embarcou para Anaheim, na Califórnia, para a disputa do Campeonato Mundial. O atleta, que lutou pela categoria faixa azul peso-pena (até 70kg), foi um dos destaques da competição, e ficou bem próximo de conquistar o título mundial para o Brasil. No entanto, foi derrotado na final para o norte-americano Jonah Aaron Gratt, que acabou ficando com a medalha de ouro.

Rafael também contou sobre a importância de seu treinador, mestre Ronaldo Meirelles, em toda a sua carreira, especialmente durante a lesão:

"Meu mestre sempre ficou do meu lado, tanto antes quanto durante e depois da minha lesão. Seja em casa ou na academia, ele sempre esteve me apoiando, fazendo com que eu nunca cogitasse em desistir da modalidade. Sempre ficamos juntos, e o nosso sonho do título mundial em nenhum momento saiu da nossa cabeça", disse Rafael.

O atleta também falou sobre os seus próximos desafios no jiu-jitsu, que incluirá torneios na Itália e nos Estados Unidos, além do Campeonato Mundial da modalidade.

"Após o mundial de 2021, fui graduado à faixa roxa, fazendo com que os próximos desafios fossem ainda maiores. Irei competir o Campeonato Europeu a partir do dia 16 de fevereiro, em Roma, na Itália. Também tentarei competir no Pan-Americano em abril, nos Estados Unidos, e também no Campeonato Mundial, que será realizado no começo de junho", completou Rafael Camargo.