Messi - PSGFoto: Franck Fife/AFP

Publicado 22/02/2022 15:59

Rio - Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain divulgou em seus canais oficiais uma entrevista exclusiva de Messi. O argentino admitiu o nível de competitividade da Champions, mas revelou que acredita que o clube está na direção certa para conseguir o título.



- Ganhar a Champions é complicado, é uma competição onde estão melhores, qualquer detalhe pode te eliminar. Acredito que temos uma equipe para tentar conquistá-la. Estamos muito animados e com muita vontade de ganhar. Mas temos que ir com calma, é muito difícil vencer a Champions. Estamos no caminho - revelou o argentino.



O Paris Saint-Germain não é um dos clubes mais tradicionais do cenário do futebol europeu. Porém, ganhou evidência pelo investimento no elenco nos últimos anos. Até por isso, a pressão para conquistar sua primeira Champions League é grande. Para Messi, o Paris não deve nada a nenhum outro grande da Europa.



- O PSG é um clube que vem crescendo nos últimos 10, 11 anos, crescendo muito, que tem muita ambição. Tem muita margem de crescimento, muito poder para fazer isso, está entre os grandes clubes do mundo. Não tem nada que invejar outros grandes clubes, historicamente - disse.



O Paris Saint-Germain ainda não encontrou a melhor maneira para Messi atuar ao lado dos craques Mbappé e Neymar, que já estavam na equipe. Desde que chegou a Paris, o argentino marcou sete gols e deu sete assistências em 22 jogos.



- Di María e Neymar eu já conhecia da seleção, do Barcelona, jogamos juntos. Mbappé eu não conhecia nem dentro ou fora de campo, e aos poucos vamos nos conhecendo mais, principalmente no campo, para nos relacionarmos melhor e nos sentirmos confortáveis um com o outro. É muito bom jogar com os melhores - explicou Messi.



Em busca de uma vaga nas quartas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain vai a campo contra o Real Madrid somente no dia 09 de março. O duelo de ida resultou em vitória por 1 a 0 para os franceses.