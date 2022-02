Denílson - Reprodução

DenílsonReprodução

Publicado 23/02/2022 17:15

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, ligou o alerta para o Flamengo em caso de derrota para o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O ex-jogador e pentacampeão com a seleção brasileira afirmou que, apesar do Rubro-negro ser o favorito, o Alvinegro está empolgado com o processo da SAF comprada por John Textor.

"O Botafogo está empolgado por tudo que está acontecendo. Clube-empresa, nomes importantes sendo especulados e também há resultado em campo. Óbvio que o Flamengo pelo que time que tem é o favorito para o clássico. Agora, se perder, vai entrar numa situação delicada. Nós vimos a cobrança após a Supercopa, então a resposta precisa vir", afirmou.



O Flamengo tem uma dúvida no gol, pelo motivo do goleiro Hugo estar sendo alvo de críticas por parte de torcedores rubro-negros, com chances de Diego Alves garantir a titularidade. Quanto ao Botafogo, o meia-atacante Chay, recuperado de lesão, deve iniciar a partida no banco de reservas.