Carro de Paulinho era avaliado em R$ 3 milhões - Reprodução

Carro de Paulinho era avaliado em R$ 3 milhõesReprodução

Publicado 23/02/2022 17:03

Rio - O meio-campista Paulinho, cria da base do Bahia, e que atualmente joga pelo Shanghai Port, da China, sofreu um acidente de carro na última semana, quando passava férias em Brasília. O jogador, que dirigia uma McLaren 600LT, que hoje é avaliada em cerca de R$ 3 milhões, acabou batendo numa árvore, e destruiu o seu veículo.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o atleta revelou que, por conta da chuva acabou perdendo o controle do carro ao tentar fazer uma ultrapassagem, e não pode evitar que o veículo saísse da pista e acabasse batendo numa árvore. O jogador estava com sua esposa na McLaren, e não se feriram no acidente.

Segundo testemunhas, o jogador estava em alta velocidade, o que fez com que perdesse o controle do carro. No entanto, Paulinho se pronunciou negando estas afirmações.

"As pessoas disseram que ia a 180 km/h, mas, se isso fosse verdade, não estaria aqui para contar a história", disse o atleta da equipe chinesa.

A esposa do meio-campista, Daiany Naiara, também comentou sobre o acidente.

"A estrada estava molhada, e Paulinho não estava indo rápido como algumas pessoas afirmaram. Foi mais por causa da chuva que o carro derrapou e subiu o meio-fio para a grama", declarou.