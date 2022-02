Gigi Becali - Foto: STRINGER/AFP

Publicado 23/02/2022 18:49

Rio - O presidente Gigi Becali, do Steaua Bucareste, da Romena, anunciou nesta quarta-feira que irá proibir os jogadores vacinados contra a Covid-19 de entrarem em campo. De acordo com o dirigente, os atletas "perdem a força" após tomarem alguma das doses e isso o motivou a não utilizá-los. Por outro lado, a repercussão atingiu as autoridades que contestaram a fala do mandatário.

"Você vai rir, mas posso estar certo. Os vacinados perdem força. Isso é algo científico. Você não viu o Cluj? Contra o Rapid (partida entre dois outros clubes da elite romena), os jogadores pareciam que iam desmaiar. Todas as pessoas vacinadas perdem a força", disse Gigi ao jornalista local Emanuel Rosu.

Na ocasião, a sua equipe foi derrotada por 2 a 1 para o Cluj, atual líder do torneio da Romênia. O Steaua Bucareste é o vice-líder da competição.