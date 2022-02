Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Logo da ESPN BrasilReprodução

Publicado 23/02/2022 17:22

Rio - O ex-piloto Christian Fittipaldi, sobrinho do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, se juntou à equipe da ESPN para comentar as corridas da Fórmula Indy no canal. Aos 51 anos, Fittipaldi estreia como comentarista na transmissão da primeira corrida da temporada 2022, que acontece neste domingo, 27 de fevereiro, e terá transmissão do canal ESPN 4, às 14h30.

"Estou muito honrado e contente de ser parte do grupo da ESPN. Estou animado, afinal a IndyCar é uma categoria que eu corri durante 7 ou 8 anos, então eu tive contato direto com aqueles carros e comentar nas corridas vai ser natural para mim pela minha proximidade", iniciou o ex-piloto.



"Conheço muitas pessoas que estão ativas no esporte, inclusive pilotos, então acho que vai ser legal, o nível de feedback vai ser bem grande e estou animado também por fazer algo diferente na vida, já que por 38 anos eu só acelerei", completou Fittipaldi.



O novo comentarista também falou sobre sua expectativa passa a temporada 2022 da NTT IndyCar Series.



"Eu divido a temporada em duas. Favoritos para o título são a molecada, os jovens: Alex Palou, Pato O’Ward e Colton Herta. Para Indianápolis, eu vou com os experientes: Helinho, que vai tentar vencer a prova pela quinta vez, Tony, que já ganhou e tem muita experiência, e eu coloco no mix também o Will Power e Simon Pagenaud, que são pilotos com uma vivência maior na prova e que inclusive já têm conquistas", avaliou o comentarista.



"Mas para o título da temporada eu fico com os mais jovens. Além disso, quem eu acho que vai surpreender bastante neste ano vai ser o Romain Grosjean", completou Christian Fittipaldi.