Rede Globo - Reprodução

Publicado 23/02/2022 18:20

Rio - A TV Globo será responsável pela transmissão dos 36 jogos da Copa do Brasil que serão exibidos pela Amazon. Além da geração de imagens, a emissora cederá os narradores e comentaristas que atuarão nas partidas pela plataforma. As informações são do site "Notícias da TV".

A notícia causou estranheza pelo fato de a Globo ter o Globoplay, serviço de streaming que é concorrente direto da Amazon. Segundo o portal, o acordo é visto pela Globo como uma forma garantir outras parcerias no futuro, visando a compra de direitos de transmissão de campeonatos. Para ter os jogos produzidos pela emissora, a empresa americana não pagará nada além do que desembolsou para o canal ao adquirir os jogos.

As transmissões da Copa do Brasil pela Amazon começam já nesta quarta-feira. Ás 19h, o assinante poderá acompanhar Salgueiro-PE x Santos, com narração de Clayton Carvalho e comentários de Marcelo Raed. Logo depois, às 21h30, será a vez de Sergipe-SE x Cruzeiro, com Márcio Meneghini e Pedro Moreno.