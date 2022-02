Shevchenko - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 23/02/2022 18:05

Rio - As tensões entre Rússia e Ucrânia se intensificaram na última semana e geraram uma apreensão sobre a possibilidade de uma nova guerra no Leste Europeu. Considerado por muitos como o maior jogador ucraniano da história, o ex-jogador e ex-técnico Andriy Shevchenko se manifestou nas redes sociais.



O ídolo ucraniano postou um texto no Instagram, pedindo a união do povo ucraniano, diante das tensões com a Rússia:



- A Ucrânia é minha pátria! Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país! Passamos por muitos momentos difíceis, e nos últimos 30 anos nos formamos como nação! Uma nação de cidadãos sinceros, trabalhadores e amantes da liberdade! Este é o nosso bem mais importante! Hoje é um momento difícil para todos nós. Mas devemos nos unir!

Após ter se aposentado em 2016, Shevchenko se tornou auxiliar técnico da seleção ucraniana - da qual é o maior artilheiro na história - e depois se tornou o treinador da equipe, cargo que ocupou até o ano passado, quando deixou após a Eurocopa, na qual fez a sua melhor campanha na história. Atualmente, o ex-atacante treina o Genoa, da Itália. Como futebolista, o ucraniano ganhou a Bola de Ouro em 2004.

Entenda o caso



As tensões aumentaram nas últimas semanas, com a movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Na última terça, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de repúblicas separatistas ucranianas e enviou tropas às regiões de Donetsk e Lugansk, o que foi tido por especialistas como uma invasão.