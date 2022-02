CT Joaquim Grava, local onde o Corinthians realiza seus treinamentos - Divulgação/Corinthians

CT Joaquim Grava, local onde o Corinthians realiza seus treinamentosDivulgação/Corinthians

Publicado 23/02/2022 18:34 | Atualizado 23/02/2022 18:35

Rio - Em treinamento realizado na manhã desta quarta-feira (23), o Corinthians teve um ambiente bem diferente do habitual. A atividade comandada pelo técnico interino Fernando Lázaro contou apenas com 12 atletas. Isto porque, grande parte dos jogadores do Timão se vacinaram contra a Covid-19 recentemente, e a reação vinda das vacinas fez com que o clube tivesse um grande número de baixas no treinamento desta manhã.

Por conta das reações, 18 jogadores não participaram da atividade, e ficaram de repouso. São eles: os goleiros Guilherme Castellani, Ivan e Matheus Donelli; os laterais Fagner, Fábio Santos e João Pedro; os zagueiros João Victor e Raul Gustavo; os meias Adson, Du Queiroz, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Roni; e os atacantes Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jonathan Cafú e Róger Guedes.

Com isso, participaram do trabalho desta manhã somente os goleiros Carlos Miguel e Cássio; os laterais Bruno Melo e Lucas Piton; os zagueiros Gil, Danilo Avelar e Robson Bambu; os meias Cantillo, Gabriel Pereira, Paulinho e Willian. O goleiro Felipe Longo, do time Sub-17, preencheu a atividade.



Segundo apurações do portal "Terra", os atletas que não estiveram presentes no treinamento de hoje tiveram febre, calafrios e sintomas gripais, fazendo com que o Departamento de Futebol do Corinthians optasse por preservá-los do treino desta quarta-feira. Eles serão observados nos próximos dias para a retomada dos trabalhos.