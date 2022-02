Yaremchuk comemorou gol do Benfica com homenagem ao exército ucraniano - Reprodução

Publicado 23/02/2022 19:56

O atacante Yaremchuk, do Benfica, anotou o segundo gol da equipe de Lisboa diante do Ajax, pela Champions League, e comemorou o tento mostrando uma camisa em homenagem ao exército da Ucrânia. O país natal do centroavante vive um conflito geopolítico com a Rússia nas últimas semanas.



Aos 26 minutos da segunda etapa, o camisa 15 tirou sua camisa das Águias e surgiu com um uniforme preto com o símbolo do Brasão das Armas. O jogador recebeu cartão amarelo pela atitude, mas não quis se calar diante da situação que afeta sua terra.



Na última segunda-feira, Vladimit Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk. Ambas as regiões se declararam independentes da Ucrânia, mas ainda buscam reconhecimento de outras nações.