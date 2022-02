Maracanã - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

MaracanãFoto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/02/2022 21:29

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, que o Maracanã será o palco do confronto entre o Brasil e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Em outubro de 2021, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, tinha anunciado que o duelo seria na Arena Fonte Nova, em Salvador. No entanto, a entidade decidiu alterar após restrições de público vigentes na Bahia.

"Jogar no Maracanã também nos possibilita uma logística melhor de treinamentos e deslocamentos. Vamos utilizar a Granja Comary durante toda a preparação", afirmou Juninho Paulista.



No dia 24 de março, Brasil e Chile se enfrentam, às 20h30, pela 17ª rodada das Eliminatórias. A seleção brasileira ocupa a liderança com invencibilidade e classificação garantida para a Copa do Mundo. A equipe de Tite encerra a participação no torneio sul-americano no dia 29 de março, contra a Bolívia.