Raphael Varane disputa uma bola com João Felix - Angel Martinez/Getty Images

Raphael Varane disputa uma bola com João FelixAngel Martinez/Getty Images

Publicado 23/02/2022 19:12

Rio - Em jogo morno, com duas equipes se estudando bastante, Atlético de Madrid e Manchester United terminaram empatados em 1 a 1, em confronto realizado nesta quarta-feira (23), no Estádio Wanda Metropolitano. A partida foi válida pelo duelo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo, que poderia fazer com que o clube espanhol fosse a maior vítima de sua carreira , esteve apagado em grande parte do confronto.

O primeiro tempo do confronto foi totalmente dominado pelo Atlético de Madrid. Logo com seis minutos da etapa inicial, o brasileiro Renan Lodi fez um cruzamento perfeito, na cabeça do jovem português João Felix, que, com facilidade, se antecipou à marcação e, de peixinho, cabeceou para o gol. A bola ainda chegou a bater na trave direita antes de entrar.

Aos 33, o Atlético podia aumentar sua vantagem em chute de Renan Lodi, que recebeu um lançamento de Hector Herrera, dominou dentro da grande área e bateu forte. No entanto, o chute acabou indo para a rede, pelo lado de fora.

No último lance da primeira etapa, aos 44 minutos, Renan Lodi fez um cruzamento para o croata Vrsaljko, que apareceu na segunda trave, e cabeceou pro gol. A bola, com força, acabou acertando a trave do goleiro De Gea.

O segundo tempo foi mais morno, e com um destaque maior para a equipe do Manchester United, que começou a aparecer mais no jogo e pressionar o gol defendido por Oblak.

O gol de empate da equipe inglesa podia ter surgido aos 32 minutos, quando Fred foi derrubado na entrada da área, e o árbitro marcou a falta. Cristiano Ronaldo foi o escolhido para a cobrança, mas acabou botando força demais, fazendo com que a bola fosse por cima do gol.

No entanto, dois minutos após a cobrança de falta de CR7, o Manchester United partiu em contra-ataque com Bruno Fernandes, que deu um belo passe para Antony Elanga. O jovem, de apenas 21 anos, fez uma bela finta, e finalizou bem na saída do goleiro Oblak, fazendo o gol de empate da equipe inglesa.

O Atlético de Madrid ainda teve a chance de passar a frente do placar novamente aos 41 da etapa final, quando, Lembar bateu um escanteio na segunda trave, e Llorente ajeitou para Griezmann. O francês bateu colocado, de primeira, e a bola acertou o travessão.

Manchester United e Atlético de Madrid farão a partida de volta no dia 15 de março, no Old Trafford, na Inglaterra. Como a UEFA removeu a regra do gol fora de casa, qualquer empate levará a partida para a prorrogação.