Seleção da Rússia será excluida do Bomba Patch - Reprodução

Seleção da Rússia será excluida do Bomba PatchReprodução

Publicado 24/02/2022 16:47

Rio - A Geomatrix Studios, empresa fundadora do famoso jogo de videogame Bomba Patch, soltou um comunicado, na tarde desta quinta-feira (24), informando que irá remover a Seleção Russa do seu principal game de futebol. A decisão foi tomada após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciar ataques contra a Ucrânia, dizendo que "os conflitos entre a Rússia e as forças ucranianas são inevitáveis, é apenas uma questão de tempo”.

De forma bem humorada, a página também fez uma brincadeira com o nome do jogo, e disse que o "Bomba" presente no nome do game não faz referencia a artigos explosivos.

Equipe Bomba Patch informa... pic.twitter.com/lNiXQ3J2mX — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) February 24, 2022

"Devido aos acontecimentos recentes entre Rússia e Ucrânia, informamos que a seleção russa será removida do nosso jogo. Informamos também que o nome Bomba Patch não faz referência a explosivos, e sim a bombas de chocolate!", publicou a equipe do jogo nas rede sociais.