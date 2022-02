Rogério Caboclo - Foto: Divulgação/CBF

Publicado 24/02/2022 17:22

Rio - O afastamento definitivo de Rogério Caboclo da CBF foi concretizado nesta quinta-feira, por unanimidade pela Assembleia Geral. Além disso, contou com a sugestão do Conselho de Ética para o dirigente deixar a cadeira vaga por 20 meses. A informação é do portal "O Globo".

Neste momento, a CBF tem até 30 dias para convocar novas eleições para um mandato tampão, onde os vice-presidentes podem concorrer. No entanto, apenas dois lançaram candidatura até o momento.

Durante a votação para decidir o afastamento definitivo, vinte e seis das 27 federações estaduais compareceram, com exceção do Pará. Caboclo foi acusado pelo diretor de TI da CBF de assédio moral. De acordo com Fernando França, o dirigente o difamou e cometeu injúrias por ele ter se negado a rastrear o telefone e os e-mails de uma ex-secretária que o acusou de assédio sexual.

No entanto, apesar de remotas, há chances de Caboclo retornar à presidência da CBF. Na ocasião, ele impetrou um recurso no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) sobre a sua primeira punição que ainda não foi julgado. A defesa do dirigente deve recorrer da decisão proferida nesta quinta-feira.