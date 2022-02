Neymar com suas chuteiras inspiradas no Batman - Reprodução

Neymar com suas chuteiras inspiradas no BatmanReprodução

Publicado 24/02/2022 18:06

Rio - A poucos dias da estreia do novo filme do herói dos quadrinhos, Batman, Neymar exibiu na tarde desta quinta-feira (23), a nova chuteira da Puma inspirada no longa do ‘Homem- morcego’, que agora será interpretado pelo ator Robert Pattinson.

O calçado do craque é todo preto, com detalhes em vermelho no cadarço e no logotipo da patrocinadora. As cores são as mesmas usadas na divulgação do filme. O símbolo do herói está presente por todo a chuteira, como marca d'água e além de uma etiqueta na parte superior da mesma.

Neymar é conhecido por ser um grande fã do personagem da DC. Na legenda da publicação sobre a nova chuteira, Neymar fez uma brincadeira com uma das personagens do filme, a Mulher-Gato, interpretada por Zoe Kravitz. 'O Morcego e o Gato', escreveu o jogador, aproveitando o duplo sentido do emprego da palavra gato, que faz referência à marca fabricante da chuteira.

Recentemente, o jogador da Seleção Brasileira esteve presente na première do filme em Paris, na França. Onde apareceu apareceu dentro do famoso Batmóvel. No último dia 05 de fevereiro, quando Ney completou 30 anos, o ator Robert Pattinson, que interpreta o morcego no novo filme, desejou 'feliz aniversário' para o craque.