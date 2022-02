Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 24/02/2022 18:28

O ex-atacante Walter Casagrande foi às redes sociais nesta quinta-feira para cobrar do Presidente Jair Bolsonaro um posicionamento em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Atletas brasileiros e suas famílias que moram no país europeu reclamaram de falta de apoio da embaixada brasileira em Kiev.



"Eu, Walter Casagrande Júnior, cidadão brasileiro, sou completamente contra qualquer violência, principalmente uma guerra e uma invasão como a Rússia está fazendo na Ucrânia!", escreveu o ex-atacante em um Story no Instagram.



"Quero deixar minha solidariedade ao povo ucraniano. E cobro um posicionamento do péssimo Presidente Jair Bolsonaro, vai se calar como sempre? Paz e amor a todos!", completou Casagrande.

ENTENDA O CASO

Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.



Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.