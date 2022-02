Haas apresentou o modelo VF-21 para a temporada 2021 - Divulgação/Haas

Publicado 24/02/2022 18:52

Rio - A Haas, uma das 10 equipes que estarão disputando a temporada da Fórmula 1, anunciou no começo da tarde desta quinta-feira (24), que participará do último dia de testes de pré-temporada da categoria, em Barcelona, na Espanha, com um carro sem as cores da bandeira da Rússia. Além disso, o patrocinador Uralkali também não estará presente no veículo.

Apesar de remover as referências do maior país do mundo em extensão territorial de seu carro, a Haas confirmou que o piloto russo Nikita Mazepin seguirá correndo pela equipe, assim como seu companheiro, o alemão Mick Schumacher. No entanto, por conta dos conflitos envolvendo a Rússia, Mazepin pode ter problemas para entrar em algum país que sediará uma etapa da Fórmula 1. Caso o piloto não consiga correr, quem assumirá sua vaga é o reserva da equipe, o brasileiro Pietro Fittipaldi.

"A Haas apresentará seu VF-22 em uma pintura totalmente branca, sem a marca da Uralkali, para o terceiro e último dia de testes no Circuito de Barcelona-Catalunha em 25 de fevereiro. Nikita Mazepin pilotará como o planejado na sessão matinal, com Mick Schumacher assumindo na tarde. Nenhum comentário adicional será feito neste momento, considerando os acordos dos patrocinadores" declarou a equipe em nota oficial.

Comunicado oficial da Haas Divulgação

Mais cedo, a Haas informou que não havia nenhuma consequência direta dos conflitos entre Russia e Ucrânia à Fórmula 1. No entanto, a equipe optou por cancelar as entrevistas coletivas que aconteceriam nesta quinta-feira (24), com o chefe da equipe, o italiano Gunther Steiner, e o piloto russo Nikita Mazepin.