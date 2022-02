Messi - PSG - Foto: Franck Fife/AFP

Rio - Um dos filhos de Maradona, Diego Sinagra, concedeu entrevista ao jornal espanhol "Sport" nesta quinta-feira e afirmou que Lionel Messi voltará ao Barcelona no meio deste ano. Na ocasião, o ex-jogador de futebol de areia e atualmente radialista, acredita que o craque argentino está infeliz no PSG, da França.

"Que clube não iria sofrer com a perda de Messi? Para mim, até estão lidando muito bem e têm uma boa equipe com Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres, Traoré e De Jong. Mas estou convencido de que Messi vai voltar ao Barcelona. Talvez já no meio do ano. Ele não parece feliz no PSG. Obviamente que consegue jogar bem em qualquer lado, mas o seu lugar é sem dúvida no Barcelona", disse Diego Sinagra.

Em seguida, Diego foi questionado sobre as constantes comparações entre o seu pai, Maradona, com Lionel Messi. Sem pestanejar, o filho do falecido craque argentino afirmou que não tem dúvidas de quem foi o melhor.

"O meu pai não tem comparação. Não é só na Argentina, as pessoas tentam compará-lo com vários jogadores do mundo, mas não faz sentido. Messi é muito bom jogador, mas, para mim, vem só depois do meu pai na história do futebol", destacou.