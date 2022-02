Barcelona está de volta à Europa League depois de 18 anos - ANDREAS SOLARO / AFP

Barcelona está de volta à Europa League depois de 18 anosANDREAS SOLARO / AFP

Publicado 24/02/2022 20:01

Rio - O Barcelona está classificado para as oitavas de final da Europa League. Nesta quinta-feira, a equipe catalã visitou o Napoli no Estádio Diego Armando Maradona, pelo duelo de volta dos playoffs da segunda fase, e venceu os italianos por 4 a 2. Os gols foram marcados por Jordi Alba, Frenkie de Jong, Piqué e Aubameyang. Insigne e Politano descontaram para a Partanopei.

CONTRA-ATAQUE MORTAL

O Barcelona precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador na Itália. Em um contra-ataque fulminante, Aubameyang entregou a bola para Adama Traoré, que com sua velocidade característica acelerou a jogada. O camisa 11 tocou para Jordi Alba dominar na área, bater na saída do goleiro e fazer 1 a 0.



JOGA A LUVA, GOLEIRÃO

O domínio blaugrana continuou, e o time de Xavi Hernández ampliou apenas cinco minutos depois. Ter Stegen buscou Ferrán Torres no campo de ataque e o atacante tocou de calcanhar para Frenkie de Jong. O holandês dominou e bateu de chapa com muita categoria para acertar o ângulo de Meter, que nem pulou.



DESCONTOU

Ainda na etapa inicial, o Napoli conseguiu diminuir a vantagem espanhola, em cobrança de pênalti. Osimhen recebeu lançamento em profundidade, foi derrubado por Ter Stegen dentro da área e a penalidade foi marcada. Na batida, Insigne chutou no canto e marcou.



MAIS UM

No fim do primeiro tempo, o Barcelona fez o terceiro, freando o ímpeto do Napoli. Jordi Alba foi na linha de fundo, cruzou para o meio e viu a bola desviar em Di Lorenzo. Ela sobrou com Piqué, que limpou a marcação e colocou o time de Xavi novamente com dois gols de vantagem.





GOLEADA

Na etapa final, aos 13 minutos, o Barcelona fez o quarto e transformou a vantagem em goleada. Adama Traoré recebeu na direita, puxou para o meio e tocou para dentro da área. Frenkie de Jong fez o corta-luz e a bola chegou até Aubameyang, que bateu de primeira, no ângulo. No fim, Politano diminuiu.



'PAREM A GUERRA'

Antes da bola rolar em Nápoles, jogadores das duas equipes levaram uma faixa ao gramado pedindo o fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia no leste da Europa. Vale lembrar que a Uefa, que organiza o torneio, não autoriza qualquer tipo de manifestação política, religiosa e pessoal.

SEQUÊNCIA

Classificado para as oitavas de final da Europa League, o Barcelona conhecerá seu adversário nesta sexta-feira, em sorteio da Uefa. Os possíveis rivais são: Estrela Vermelha (SRV), Eintracht Frankfurt (ALE), Galatasaray (TUR), Bayer Leverkusen (ALE), Lyon (FRA), Monaco (FRA), Spartak Moscou (RUS) e West Ham (ING). Os jogos serão nos dias 10 e 17 de março, sendo o de ida no Camp Nou.