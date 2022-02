Cinzas sendo jogadas no Estádio El Cilindro - Reprodução

Rio - Uma cena um tanto quanto curiosa aconteceu nesta semana. No duelo entre Argentinos Juniors e Racing, pela Copa da Liga Profissiona da Argentina, um torcedor, que estava localizado na arquibancada superior do estádio, jogou as cinzas de uma pessoa cremada no ar, atingindo os torcedores localizados nas cadeiras inferiores.

O caso foi relatado e registrado nas redes sociais por fãs que presenciaram o momento peculiar no Estádio El Cilindro. Além das cinzas, uma caixa com as informações da pessoa que havia sido cremada também foi jogada.



Uma torcedora do Racing contou sobre o caso em uma de suas redes sociais.

"Assim que o jogo começou, algo como areia começou a cair da arquibancada superior. Pensamos que era algo da estrutura do estádio e quando o primeiro gol veio, a areia se intensificou. Até que no final do primeiro tempo a caixa caiu sobre nós", explicou a torcedora.

