Apresentador - NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 24/02/2022 19:15

Rio - As falas polêmicas de Neto sobre a mãe do técnico Abel Ferreira, durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira, podem ter consequências para o apresentador. A Futfanatic, uma das patrocinadoras do programa, disse que está analisando quais providências irá tomar.

A FutFanatics não compactua com qualquer tipo de preconceito e acreditamos no respeito ao próximo acima de tudo, independente de time, nacionalidade e/ou opinião. Estamos analisando para tomar as devidas providencias. — FutFanatics (@futfanatics) February 24, 2022 "A FutFanatics não compactua com qualquer tipo de preconceito e acreditamos no respeito ao próximo acima de tudo, independente de time, nacionalidade e/ou opinião. Estamos analisando para tomar as devidas providencias", escreveu a empresa nas redes sociais.

ENTENDA O CASO

Neto se irritou com a declaração de Abel Ferreira após o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Athletico-PR, pela Recopa, na última quarta-feira. O técnico alviverde afirmou que o "jogo é jogado" e quem até os pais falam sobre "jogo falado". Além disso, o treinador disse que "jornalistas falam sobre treinadores sem o curso de treinador" As críticas irritaram Neto, que rebateu as falas do treinador.



"Você é tonto? O que você quer, [Abel Ferreira]? Que o cara que se formou em jornalismo, que o cara que jogou bola [fale de ciência]? Nós estamos te elogiando. O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba", disse Neto.

"Quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. A mãe é uma coisa sagrada.'A minha mãe sabe de futebol'. A sua mãe seria tão covarde quanto você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mamãe não seria. Para mim, você foi covarde. Você acha que é colonizador. E quando faz isso, é porque está indo embora. E coloca a culpa na imprensa, no jornalista. [...] Se o Abel perder esse título [da Recopa Sul-americana, vai ter cobrança em cima dele, eu acho que ele vai embora", completou.