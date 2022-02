Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 24/02/2022 20:59 | Atualizado 24/02/2022 21:02

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, detonou nesta quinta-feira, a nota oficial do Palmeiras após ser criticado pela fala, vista como xenofóbica e machista, sobre a mãe do técnico Abel Ferreira. Na ocasião, o ex-jogador se irritou com os "lacradores de internet" e afirmou que não tem "medo de perder o emprego".

"Tem nada a ver com mãe, é outro patamar e uma coisa santa. Está falando para todo mundo. Aqueles lacradores de internet, não tô nem aí. Pela minha mãe é a morte, e pela dos outros é respeito. Vão ficar 'bravinho' comigo? Pode mandar memorando, colocar na internet até porque não tenho medo de perder o emprego", afirmou.

"Eu não espero e nem quero elogios, mas eu estou acostumado ao palmeirense xingar minha mãe que tem câncer, dizerem 'que bom que morreu' para meu irmão. Mas não tem Mundial, o Corinthians tem dois. E não tem problema. Agora não venha dar uma de gostoso para cima de mim", completou.



Além disso, Neto aproveitou para dizer que já causou polêmica em outras situações. O ex-jogador relembrou alguns casos e ainda cobrou o técnico Abel Ferreira para respeitar a imprensa.

"Um monte de gente da CBF, Felipão, Luxemburgo, quiseram minha cabeça. Várias vezes. O dia que a Band tiver o entendimento (de saída), tudo bem. Não 'tô' nem aí para os 'lacradores'. Minha mãe está acima de tudo. Abel precisa respeitar a imprensa. Toda hora a imprensa é culpada dos maus resultados. O que você fez tá certo, Abel? Você é colonizador daqui? Em momento nenhum eu faltei com o respeito da mãe de ninguém", concluiu.