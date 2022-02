Vladimir Putin nesta quinta-feira, 24, dia do início da invasão russa em cidades da Ucrânia - ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Publicado 24/02/2022 21:32

Rio - O assunto do dia nos jornais pelo mundo foi a invasão da Rússia no território da Ucrânia. Alguns jogadores ucranianos ao redor do planeta se manifestaram contra o presidente russo, Vladimir Putin. Um deles foi o atacante Roman Zozulya, que afirmou que o político é a reencarnação do líder nazista Adolf Hitler.



- O mundo deve tomar conta da outra verdade, a de que Putin é uma reencarnação de Hitler. Os seus planos são mais ambiciosos do que conquistar a Ucrânia. Por isso, é mais importante do que nunca que o mundo se una e imponha sanções econômicas a este regime maldito - escreveu o atacante nas redes sociais.

- Em vários períodos históricos eles procuraram subjugar-nos, fazer-nos passar fome, perseguir-nos e matar-nos apenas pelo fato de falarmos a nossa língua, de expressarmos uma opinião e procurar-nos a independência. Quanto mais testaram, mais forte ficamos - complementou o Zozulya, que atua no Fuenlabrada, da Espanha.



O curioso é que o atacante já foi alvo de polêmicas na Espanha, e inclusive chamado de nazista por torcedores do Rayo Vallecano. O atleta tem opiniões conservadores de extrema-direita e as compartilha nas redes sociais. Em 2020, o atleta respondeu algumas provocações em entrevista a um canal e disse que da próxima vez iriam chamá-lo de gay.