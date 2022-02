Ônibus do Bahia - Reprodução

Ônibus do BahiaReprodução

Publicado 24/02/2022 21:08 | Atualizado 24/02/2022 21:09

Clima tenso antes de a bola rolar para Bahia x Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. O ônibus da delegação tricolor foi atacado quando o veículo estava a caminho do estádio. O próprio clube divulgou as imagens e disse que bombas foram jogadas para dentro do veículo. As pessoas que fizeram o ato de violência ainda não foram identificadas.

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

Em entrevista ao Nordeste FC, o técnico Guto Ferreira relatou o que aconteceu e garantiu que a equipe vai entrar em campo:

"Estilhaçaram os vidros, os estilhaços pagaram dois jogadores nossos, Danilo e Matheus Bahia. Matheus foi muito superficial. Danilo não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. Cortou muito próximo do olho. Do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro. Ele está sendo atendido e medicado, mas já solicitamos a presença do terceiro goleiro para que a gente possa fazer o jogo."

"Acho uma imbecilidade, as pessoas acham que esse tipo de coisa intimida o atleta e faz com que ele tenha rendimento. O que provoca tudo isso, porque eles pensam dessa maneira, por que agem dessa maneira? A gente precisa refletir, porque o buraco está muito mais embaixo. O buraco pode estar na nossa educação, naqueles que estão vendendo o tempo todo os maus profissionais que existem no Brasil. É sempre o treinador ruim, jogador ruim, problema de falta de desempenho. Nunca se consegue dimensionar o tamanho e o momento do trabalho. Os problemas não são resolvidos dessa maneira. O grupo, através da sua dignidade e profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", finalizou.