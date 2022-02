Ônibus do Bahia - Reprodução

Publicado 24/02/2022 21:59

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, disse, antes de a bola rolar para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que Danilo Fernandes, por pouco, não perdeu a visão. O jogador foi atingido por estilhaços após vândalos jogarem três bombas no ônibus da delegação tricolor.

Nas redes sociais, circula uma forte imagem do goleiro Danilo Fernandes recebendo atendimento médicos e com o rosto com muito sangue.