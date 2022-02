Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 25/02/2022 14:30

Rio - O ex-jogador do Corinthians e atual apresentador do programa "Os Donos da Bola" da Band, Neto, iniciou o seu programa no começo da tarde desta sexta-feira (25), pedindo desculpas ao treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, por conta de declarações que fez sobre a mãe do técnico português.

"O meu amor é uma coisa incondicional. Se você se sentiu ofendido, Abel, eu peço uma pequena desculpa só para você e para mamãe sua. Que, por sinal, sua mãe, que é uma baita mãe, te colocou como treinador. A minha me colocou como jogador. E eu jamais na minha vida, em 20 anos de Band, faltaria com respeito", disse Neto, que completou:

"Quem fez isso, e quem escreveu, não viu que eu fiz isso (faz o gesto como de ontem de arrumar as calças). Eu faço isso porque eu tenho cintura de ovo desde que eu jogo. Escrever isso, insinuar isso é uma insanidade e a justiça vai ver", acrescentou o apresentador.

Além disso, o ex-jogador também disse que irá entrar com ações na justiça contra as pessoas que insinuaram que ele teria insultado a mãe do treinador português.

"Se você se sentiu ofendido, você tome as suas providências, eu jamais na minha vida tive qualquer intenção de fazer isso. E eu não estou lendo TP. Não faço o que as pessoas fazem. Arco com minhas consequências. E quem falou e escreveu e insinuou vai ter que provar na justiça. A justiça é para todos e meu amor pela minha mãe é o maior do mundo. Como devoto de Nossa Senhora de Aparecida, e o amor que eu tenho por ela, eu jamais, jamais faria um ato desse", concluiu Neto.