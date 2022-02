Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Apresentador André RizekFoto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 25/02/2022 15:20 | Atualizado 25/02/2022 15:24

Rio - O atual treinador da Seleção Brasileira, Tite, confirmou numa entrevista realizada na manhã desta sexta-feira (25), que deixará o comando da equipe após a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o jornalista e apresentador do Seleção SporTV, André Rizek, já opinou sobre quem deve ser o próximo nome que comandará a única seleção pentacampeã mundial: o espanhol Pep Guardiola. Rizek, inclusive, chegou a dar dicas sobre como a CBF poderia convencer o treinador à treinar a Seleção Brasileira.

De forma humorada, o conselho do apresentador é de não comentar sobre valores financeiros, e apelar para a conexão do treinador com o Brasil.

Confira o que disse André Rizek em uma rede social.