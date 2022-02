Alan Ruschel, foi um dos sobreviventes do desastre da Chapecoense - Marcio Cunha/Chapecoense

Alan Ruschel, foi um dos sobreviventes do desastre da ChapecoenseMarcio Cunha/Chapecoense

Publicado 25/02/2022 14:31

Rio - Um dos seis sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, em 2016, o lateral Alan Ruschel cobra uma dívida do clube na Justiça. Durante o processo, a defesa do time catarinense alegou que a queda da aeronave beneficiou o atleta financeiramente, já que ele ganhou notoriedade.

"Efetivamente, o acidente deu notoriedade ao reclamante e alavancou seus ganhos, bastando-se verificar o histórico em sua carteira de trabalho, sua imagem valorizou e passou a ter notoriedade mundial", diz o trecho do processo, revelado pelo "GE".

Através de seu Instagram, Alan Ruschel se disse revoltado com a situação. Ele ainda afirmou que ingressou na Justiça após o clube não cumprir com valores acordados.

"Eu tive acesso a defesa do clube, e eles alegam que eu não sou vítima do acidente e, sim, um sobrevivente. Afirmam que a tragédia me trouxe benefícios. Estão sendo levianos e despreparados na condução de um assunto tão importante. A minha vida precisava continuar, mas isso não tira responsabilidade do clube. Só eu sei os traumas que carrego comigo, o esforço, a luta para voltar a jogar. Hoje tenho oito parafusos nas costas, não quero me vitimizar, mas apenas para deixar essa situação clara. Afirmar que minha vida seguiu normal é um absurdo, não só comigo, mas também com os familiares das vítimas do acidente", disse Alan.