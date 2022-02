Lewis Hamilton no terceiro dia de testes da Fórmula 1, em Barcelona - Rudy Carezzevoli/Getty Images

Publicado 25/02/2022 14:59

Rio - O patrão finalmente está on! Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da principal categoria do automobilismo, foi o piloto mais rápido do terceiro dia de destes da Fórmula 1, realizado no circuito de Barcelona, na Espanha. Nos outros dias, o britânico esteve apagado, conquistando posições apenas no meio da tabela.

Além de Hamilton fazendo o melhor tempo, a Mercedes possui motivos em dobro para comemorar. Isto porque, o segundo piloto mais rápido foi George Russel, que entrou na equipe na vaga de Valtteri Bottas. Enquanto Lewis fazia o tempo de 1min19s138, Russel fez 1m19s233, muito próximo do heptacampeão.

Já a Red Bull Racing, principal adversária da Mercedes também conseguiu fazer bons tempos. O mexicano Sergio Pérez foi quem ficou na 3ª colocação, com o tempo de 1m19s556. Atrás dele ficou o atual campeão do mundial de pilotos, o holandês Max Verstappen, que fez o tempo de 1m19s756.

Confira a classificação final do terceiro dia de testes em Barcelona.

Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 (pneu) - 89 voltas

Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66

Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 - 68

Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 59

Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48

Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44

Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 - 86

Albon, Williams, 1m20.318, C4 - 88

Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 13

Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 - 80

Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52

Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12

Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41

Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40

Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9

Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 - 10