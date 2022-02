Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola



Publicado 25/02/2022

Rio - Tite participou do 'Redação SporTV' nesta sexta-feira e mostrou um lance do ex-atacante Jairzinho na Seleção Brasileira mostrando como o atleta se movimentava na defesa, o que não agradou o ex-meia Neto . Durante o 'Donos da Bola' de hoje, o apresentador criticou a comparação do tricampeão mundial com o ataque de Tite.



- O Palmeiras, de uma maneira inteligente, está tentando contratar o Pedro, seria o nome ideal para qualquer time e para a Seleção Brasileira. Porque hoje o Tite estava no ‘Redação SporTV’ e ele mostrou um lance do Jairzinho voltando pra marcar na época do Zagallo. Você não pode se comparar ao Zagallo na Seleção, Tite, porque o Zagallo tem cinco títulos. E nem comparar o Gabriel Jesus com o Jairzinho, porque é uma heresia! - disse o apresentador.



- Sabe por que? Nem o Pelé fez sete gols em sete jogos, foi o Jairzinho Furacão. Então essa comparação sua é muito esdrúxula e não é legal, porque ninguém te perguntou assim, ‘mas pera aí, o Jairzinho voltou para marcar e fez sete gols, o Gabriel Jesus não faz gol e não marca’! - completou Neto.