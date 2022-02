Brasil pode voltar a ter um piloto no grid de Fórmula 1 | Esporte | O Dia

Pietro Fittipaldi é piloto reserva da Haas - Divulgação/Haas

Pietro Fittipaldi é piloto reserva da HaasDivulgação/Haas

Publicado 25/02/2022 15:50

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a equipe americana Haas retirou as cores da bandeira russa da pintura de seu carro e definirá nas próximas semanas se manterá o patrocínio da Uralkali. Se a empresa russa sair, Nikita Mazepin também estará fora da equipe, abrindo uma vaga para Pietro Fittipaldi.

O neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi é o piloto reserva da Haas e, segundo o chefe da equipe, Günther Steiner, será o substituto natural por já conhecer tudo do carro. Mazepin está na Fórmula 1 porque o pai dele é um dos donos da Uralkali. O próprio Steiner confirmou em Barcelona que o piloto russo corre pela equipe por causa do patrocinador.



"É por essa razão que Pietro está sempre por perto de nós. Nos últimos anos, com a Covid-19 por perto, precisamos de um piloto reserva. Ele está sempre por perto, conhece a equipe, conhece o carro. Para assumir o carro de um dia para o outro, não há ninguém melhor que Pietro neste momento", disse Steiner em entrevista a Speed City Broadcasting.



Pietro correu as duas últimas provas de 2020 da Fórmula 1, também como reserva. Ele substituiu Romain Grosjean, que sofreu grave acidente no Bahrein.